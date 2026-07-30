Kako prenosi britanski list "Telegraf", Fridrih Merc izrađuje tajne planove kako bi sprečio nemačke prokremljske "države izdajnice" da ometaju planove NATO za odbranu od "ruske invazije".

Nemački zvaničnici se plaše da bi stranka Alternativa za Nemačku (AfD) mogla da osujeti kretanje savezničkih snaga kroz dve istočne države za koje se očekuje da će pobediti na septembarskim izborima.

Ako krajnje desničarska stranka osvoji apsolutnu većinu u Saksoniji-Anhaltu ili Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji, moći će da formira državnu vladu sa kontrolom nad unutrašnjom bezbednošću, policijom i drugim ovlašćenjima.

List navodi da se zbog toga razmatraju mehanizmi koji bi saveznoj vladi omogućili da u određenim bezbednosnim pitanjima deluje nezavisno od odluka pokrajinskih vlasti.

Pistorijus o pristupu poverljivim informacijama

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus ranije je pomenuo mogućnost ograničavanja pristupa pojedinim obaveštajnim brifinzima predstavnicima pokrajinskih vlada u kojima učestvuje AfD.

Kao razlog za takvu mogućnost naveo je zabrinutost zbog navodnih veza pojedinih članova te stranke sa Rusijom. AfD je više puta odbacio optužbe da deluje u interesu Moskve.

Zvaničnici NATO imaju obaveštajne podatke koji ukazuju na to da se Vladimir Putin sprema da iskoristi političke saveznike kako bi osujetio svaki odgovor na ruski napad na istočno krilo alijanse.

Da bi se zaštitila od ovoga, vlada Merca priprema mehanizme za poništavanje ovlašćenja državnih vlada u donošenju odluka u slučaju krize, kao i za zaštitu ključnih zvaničnika i infrastrukture u susednim državama.

Nemačka, koja je podeljena na 16 saveznih država sa moćnim regionalnim administracijama, nosi nadimak "NATO-ov kružni tok" jer kroz zemlju prolazi niz ključnih logističkih ruta prema granici sa Rusijom.

AfD zagovara bolje odnose sa Rusijom

Predstavnici AfD-a ranije su izjavljivali da žele "veoma dobre odnose" sa Rusijom i da se zalažu za drugačiji pristup nemačke spoljne politike prema Moskvi.

Istovremeno, prema istraživanjima javnog mnjenja, podrška ovoj stranci poslednjih meseci raste, dok pojedine ankete pokazuju pad popularnosti kancelara Fridriha Merca.