Kako je rekao, Merc je najnepopularniji lider u istoriji Nemačke.
„Izgubili smo konkurentnost: imamo velike troškove za energiju, strogu regulativu, velike poreze. Mnoge nemačke kompanije odlaze iz zemlje“, rekao je on u intervjuu Riku Sančesu, novinaru RT.
Svet
"Fridrih Merc je kancelar Ukrajine"
Fridrih Merc je kancelar Ukrajine, a ne Nemačke, za Nemce on ne čini gotovo ništa, rekao je poslanik Bundestaga Markus Fronmajer.
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Kako je rekao, Merc je najnepopularniji lider u istoriji Nemačke.
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