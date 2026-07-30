Pokazalo se da zaposleni u javnom sektoru i dalje uživaju veliko poverenje građana, dok ispitanici za pad poverenja pre svega okrivljuju političare, a ne državne službenike, preneo je Dojče vele.

Predsednik DBB-a Folker Gajer ocenio je da su rezultati istraživanja "katastrofalni" i upozorio je da predstavljaju ozbiljan signal za vladu.

"Poverenje u sposobnost države da deluje palo je na novi nivo. Političari moraju da preduzmu konkretne korake kako bi zaustavili ovu silaznu spiralu", rekao je Gajer.

Prema njegovim rečima, građani očekuju reforme koje će unaprediti svakodnevni život, podstaći privredni rast, ojačati sistem socijalnog osiguranja i učiniti državnu upravu efikasnijom.

Kao najveće prioritete ispitanici su izdvojili reformu i stabilizaciju sistema socijalnog osiguranja, podsticanje ekonomskog rasta, zaštitu radnih mesta i unapređenje infrastrukture.