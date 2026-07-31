Video, koji je objavio lokalni medij Tetuan Post, prikazuje kamion sa otvorenom prikolicom punom mladića kako iskaču i trče, dok u blizini stoji uniformisani pripadnik marokanskih snaga bezbednosti. Kritičari kažu da snimak sugeriše pasivnost ili čak tolerisanje organizovanog priliva ljudi na špansku granicu.

Za sada nije tačno sigurno kada i gde je nastao snimak, zbog čega je neophodno uzeti ga sa rezervom.

U komentarima na društvenim mrežama i među nekim analitičarima, odmah su se pojavile i teorije zavere i šira geopolitička tumačenja događaja. Neki komentatori povezuju događaj sa odnosima između Maroka i Izraela, koji su normalizovani u okviru Abrahamskih sporazuma zaključenih tokom Trampove administracije, tvrdeći da Maroko, kao saveznik Izraela i njegovih zapadnih partnera, može da koristi migracioni pritisak kao instrument političke moći.

Postoje i tvrdnje da je reč o koordinisanoj operaciji usmerenoj na špansku vladu, čija se migraciona politika i nedavno približavanje Alžiru često kritikuju na desnoj strani političkog spektra i u međunarodnim krugovima.