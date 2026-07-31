Mnogi ljudi i dalje imaju stare VHS kasete koje godinama stoje zaboravljene u ormarima, podrumima ili na tavanima. Nekada svakodnevni predmet u gotovo svakom domu, video-kasete su danas postale zanimljive kolekcionarima koji traže retka izdanja i očuvane primerke iz prošlih decenija.

Posebnu pažnju privlače stare Diznijeve VHS kasete, čija vrednost može značajno da varira u zavisnosti od nekoliko faktora. Na cenu najviše utiču izdanje, godina proizvodnje, jezik na kojem je kaseta objavljena, očuvanost omota i trake, kao i činjenica da li je kaseta još u originalnom fabričkom pakovanju.

Najtraženija su takozvana „Black Diamond“ izdanja, koja su se proizvodila od 1984. do 1994. godine. Njihovo ime potiče od crnog dijamanta koji se nalazi na bočnoj strani omota, a upravo ta karakteristika ih čini prepoznatljivim među kolekcionarima. Engleske verzije obično nose oznaku „A Walt Disney Classic“, dok se na nemačkim izdanjima pojavljuje naziv „Walt Disneys Meisterwerk“.

Među naslovima koji su posebno cenjeni nalaze se neka od najpoznatijih Diznijevih ostvarenja. Na pojedinim aukcijama i među kolekcionarima najviše pažnje privlače:

„Lepotica i zver“ – do oko 29.000 evra

„Aladin“ – do oko 22.000 evra

„Dambo“ – do oko 15.000 evra

„Knjiga o džungli“ – do oko 3.000 evra

„Kralj lavova“ – do oko 2.500 evra

„Alisa u zemlji čuda“ – do oko 900 evra

Ipak, ovakve cifre odnose se uglavnom na veoma retke, očuvane i tražene primerke. Većina VHS kaseta iz ove serije nema tako visoku vrednost, a cena zavisi od toga koliko je primerak blizak stanju u kojem je izašao iz prodaje.

Kolekcionari često više vrednuju originalna izdanja na engleskom jeziku, dok i određene verzije na drugim jezicima mogu postići značajne iznose ukoliko su retke i dobro očuvane. Pojedini primerci iz prve serije „Black Diamond“ mogu se prodavati za više hiljada evra, ali takvi slučajevi nisu pravilo.

Čak i kada jedna kaseta nema veliku pojedinačnu vrednost, veća kolekcija može predstavljati zanimljivu sumu za ljubitelje starih formata. Zbog toga stručnjaci savetuju da se stare VHS kolekcije ne bacaju bez prethodne provere, posebno ako sadrže poznate Diznijeve filmove iz osamdesetih i devedesetih godina.

Ponovno interesovanje za VHS format povezano je pre svega sa nostalgijom. Starije generacije ovaj format povezuju sa periodom kada su video-rekorderi bili deo svakodnevnog života, dok mlađi korisnici kroz društvene mreže poput TikToka i Instagrama otkrivaju izgled i atmosferu starih kaseta.

Trend dodatno podstiču i filmski studiji koji su počeli ponovo da objavljuju pojedine filmove na VHS formatu. Među novijim izdanjima koja su privukla pažnju ljubitelja ovog formata nalaze se naslovi poput „Alien: Romulus“, kao i pojedini horor filmovi.

Pored Diznijevih klasika, zabeleženi su i ekstremni primeri prodaje drugih VHS izdanja. Jedan od najskupljih primera bila je kaseta dokumentarnog filma „Dizni, obeležavajući milenijum“ iz 2000. godine, koja je bila dostupna samo posetiocima Epkot centra tokom proslave novog milenijuma u Volt Dizni Vorld Resortu. Jedna kopija prodata je za približno 39.000 evra.

Još veći iznos dostignut je za originalnu, neotvorenu VHS kasetu filma „Guniji“ iz 1986. godine, koja je na aukciji 2023. godine prodata za oko 125.000 američkih dolara.

Iako ovakvi rekordi predstavljaju izuzetke, a ne uobičajene cene, vlasnici starih Diznijevih VHS kaseta ipak mogu imati razlog da ih pažljivo pregledaju. Posebno treba obratiti pažnju na očuvana prva izdanja, originalno pakovanje i poznate naslove poput „Lepotice i zveri“ ili „Aladina“.

Stručnjaci ipak upozoravaju da se na internetu često pojavljuju nerealno visoke procene i da većina starih kaseta ne vredi desetine hiljada evra. Prava vrednost uglavnom pripada samo retkim primercima koji ispunjavaju posebne kriterijume za kolekcionarsko tržište, piše Fenkis magazin.