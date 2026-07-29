Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nije nametnuo američkom predsedniku Donaldu Trampu posebnu strategiju povezanu sa Iranom, tokom njihovog sastanka u Beloj kući, već je izložio različite opcije, izjavio je danas u Vašingtonu visoki izraelski zvaničnik.

Zvaničnik je, na konferenciji za izraelske novinare u Vašingtonu, okarakterisao sastanak kao "razmenu ideja" povodom tri glavna scenarija koja su pred njima, prenosi Tajms of Izrael.

Prvi scenario bi bio diplomatski sporazum sa Iranom, drugi bi bio mračniji scenario gde nema dogovora i Sjedinjene Američke Države nastavljaju da pokušavaju da izvrše pritisak na Iran kroz ekonomske sankcije bez povratka ratu, a treća opcija je pokretanje velike nove ofanzive protiv Irana.

Nemienovani visoki izraelski zvaničnik, kako navodi Tajms of Izrael, pokušavao je da opovrgne ideju da je Netanjahu došao u Vašington kako bi ubedio Trampa da nastavi napade na Iran, kao što se izveštavalo u medijima tokom njegove poslednje posete u februaru, kada je izneo važne argumente o tome zašto bi SAD trebalo da se pridruže Izraelu u napadu na Iran.

Visoki izraelski zvaničnik je kazao da Netanjahu nije rekao Trampu koji je od tri scenarija poželjniji, iako je premijer priznao da je izrazio sumnje u vezi sa mogućnošću da će Iran podržati bilo koji sporazum koji potpiše.

Dvojica lidera su detaljno razgovarala o sva tri scenarija, izlažući prednosti i mane svakog od njih, rekao je visoki izraelski zvaničnik.