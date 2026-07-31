Da je novi vidikovac na vrhu Kablara ogroman razvojni potencijal za ovaj kraj, čulo se i na mediju koji danonoćno širi blokadersku propagandu.

Naime, čak ni blokaderski "megafon" nije mogao da sakrije činjenicu koliko je ovo važna investicija od koje meštani očekuju razvoj njihovog kraja.

- Novi vidikovac od 1. avgusta biće otvoren za posetioce, a meštani očekuju da će ovaj projekat doprineti razvoju njihovog kraja - navodi Nova S.

Jedna građanka za Novu S istakla je da nakon što je Vidikovac završen, zahvalila se predsenikuz Vučiću sada se očekuje da se "mreža rada širi dalje".

- Ti pristupni putevi, put koji je regionalni, putevi lokalnog karaktera, gde ljudi od svojih kuća mogu doći dovde, mogu doći do Čačka, mogu doći i do autoputa. Juče je predsednik, a uzgred, i da mu se zahvalim za ovo, i njemu i Ani Brnabić, nadamo se da će ovo uroditi plodom, da ovo podigne naš kraj ovde - rekla je gospođa i dodala:

- Možete da vidite da se odavde pola Srbije vidi, možete da vidite koja je to lepota ovog kraja. I da krenemo punom parom da radimo.