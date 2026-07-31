Zapad ponovo plaši Rusiju divljim sankcijama, istakao je on, prenosi Sputnjik.

"Želeo bih da naglasim da moramo da govorimo konkretno o aktivnoj odbrani. Ne samo da sedimo u rovu i uzvraćamo vatru, već o aktivnoj odbrani", kazao je Medvedev.

Prema njegovim rečima, potrebno je razmisliti o tome koje alate koristiti u budućnosti.

Medvedev je podsetio da Rusija apeluje na pravosudne organe i preduzima interne mere, uključujući odluke predsednika i vlade.

"Ali možda bi ovu vrstu rada trebalo sistematizovati, što će nam omogućiti da bolje zaštitimo svoje interese, a sa druge strane, da proširimo uticaj Ruske Federacije u različitim regionima sveta", naglasio je on.

Evropska unija je glavni pokretač destruktivne politike sankcija protiv Rusije na Zapadu, a Sjedinjene Američke Države, Japan, Kanada i Australija nastavljaju istu taktiku, naveo je on.

Zapadne sankcije nisu paralisale rusku ekonomiju - ona se razvija, iako one izazivaju i poteškoće, ocenio je Medvedev.

Zapad želi da nanese strateški poraz Rusiji ne samo na bojnom polju, već i u ekonomiji, a ti pokušaji su osuđeni na neuspeh, konstatovao je on.

"Strateški poraz ne samo na bojnom polju, već i u odnosu na ceo ekonomski kompleks Ruske Federacije. Uveren sam da su takvi pokušaji osuđeni na neuspeh, ali da bi se efikasno suprotstavilo ovom kursu, moraju da se preduzmu razne mere i pravne i ekonomske", zaključio je Medvedev, prenosi Tanjug.

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