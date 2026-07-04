"Sve u svemu, celokupna situacija u Teheranu ostavila je na mene veoma povoljan utisak. Prestonica je živa i zdrava, iako su čitava naselja u Teheranu uništena američkim bombardovanjem", rekao je Medvedev u razgovoru sa novinarima.

Hamnei je ubijen u američkim i izraelskim vazdušnim napadima na Teheran 28. februara.

Oproštajna ceremonija nije mogla da bude održana zbog vazdušnih udara tokom marta, što je navelo iranske vlasti da odlože taj događaj navodeći potrebu za pripremom infrastrukture.

Moskva može da reši iransko nuklearno pitanje?

Medvedev je rekao da Rusija ima predloge kojima bi se moglo mirno rešiti iransko nuklearno pitanje.

On je podsetio da je izgovor za američke napade na Iran bio iranski nuklearni program, koji je dugo bio predmet debate, i dodao da su diskusije o iranskom nuklearnom programu ograničene na opšte diskusije o tome kako rukovati iranskim nuklearnim materijalima.

Medvedev je ocenio da je Iran demonstrirao svoju snagu blokiranjem saobraćaja u Ormuskom moreuzu.

"Blokiranjem saobraćaja (u Ormuskom moreuzu), Iran je pokazao svoju snagu i to je ono o čemu se razgovara i postižu se dogovori o tome kako će ovaj moreuz nastaviti da funkcioniše", rekao je Medvedev odgovarajući na pitanja novinara.

Potvrdio je da je tokom posete Teheranu sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom razgovarao o ideji "platforme sankcionisanih zemalja" za suprotstavljanje nezakonitim sankcijama.

Rekao je da bi Rusija, Iran, Kina i niz drugih zemalja mogle da razgovaraju o ideji stvaranja platforme subregionalnih država za suprotstavljanje nezakonitim sankcijama.

"Proces postizanja konačnog sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država biće izuzetno težak. Rok je prošao da se postignu neki konačni sporazumi. Postizanje dogovora o nizu pitanja, uključujući, na primer, dodelu sredstava za obnovu Irana, biće izuzetno teško", zaključio je Medvedev.