Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev ironično je prokomentarisao novog britanskog premijera Endija Bernama, nazvavši ga „premijerom Male Britanije“.

- Novi premijer Male Britanije Bernam izjavio je da bezuslovno podržava Ukrajinu. Naravno, tu nema ničeg novog - napisao je Medvedev na svom nalogu na platformi „Maks“.

On je potom govorio o zadacima koji, kako je naveo, stoje pred Rusijom, prenose RIA Novosti.

- Važno je nešto drugo: naš zadatak je da nastavimo da činimo sve kako bi život na tom još nepotonulom ostrvu bio što nepodnošljiviji. Tu je sve prihvatljivo – ekonomske krize, socijalni potresi, štrajkovi radnika komunalnih službi. Bilo šta - naveo je Medvedev.

- Ipak, najbolje bi odgovarao sistem Posejdon - dodao je on.

Primopredaja dužnosti između bivšeg premijera Kira Starmera i novog predsednika vlade Endija Bernama obavljena je u ponedeljak. Bernam je tako postao sedmi premijer Velike Britanije u poslednjih deset godina.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je krajem oktobra 2025. godine saopštio da su uspešno završena ispitivanja besposadnog podvodnog aparata „Posejdon“. Ranije, u nedelju, izjavio je da se sistem „Posejdon“ nalazi u završnoj fazi priprema i da će uskoro biti u potpunosti spreman za uvođenje u borbeno dežurstvo.