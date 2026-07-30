"Sve što su uradili ti banderovci, nacisti, ne treba samo evidentirati i procesno uobličiti, već to na kraju mora da preraste u pune krivične postupke. Tako je radio Sovjetski Savez nakon završetka Drugog svetskog rata – tako treba da uradimo i mi“, poručio je Medvedev na omladinskom forumu "Gvardejsk" u Tverskoj oblasti, gde je govorio o budućnosti Rusije, očuvanju istorijskog sećanja i razvoju tehnologije.
"Moramo da razmišljamo o budućnosti. Jer, kada se sukob završi, a on će se nesumnjivo završiti i završiće se našom pobedom, moraćemo da izvršimo određeno preusmeravanje ljudi iz jednog sektora u drugi i sprovedemo diverzifikaciju", rekao je Medvedev, prenosi RIA Novosti.
On je naveo da će nakon završetka sukoba biti potrebno da se vojne tehnologije, uključujući bespilotne letelice, u većoj meri primene i u civilnom sektoru.
"Čak i bespilotne letelice, o kojima sada svi govore i koje su verovatno jedna od najaktuelnijih tema u svetu - mi smo naučili da ih proizvodimo, iako smo ih ranije pravili veoma malo i veoma loše. A sada smo vodeća zemlja", rekao je Medvedev.
Govoreći o istorijskom sećanju, Medvedev je optužio zapadne zemlje da, kako je rekao, pokušavaju da umanje zasluge Rusije i njene pobede.
"Kurs je povezan sa falsifikovanjem istorije naše velike otadžbine, umanjivanjem zasluga našeg naroda i raznim optužbama", rekao je Medvedev, zahvalivši učesnicima foruma na radu na očuvanju sećanja na vojnike poginule u Drugom svetskom ratu.
On je naveo da su članovi organizacija "Mlada garda Jedinstvene Rusije" i "Volonterska četa" od 2020. godine na području Rževa pronašli posmrtne ostatke više od 450 pripadnika Crvene armije poginulih tokom Drugog svetskog rata, koji su potom sahranjeni uz vojne počasti.
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