Specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i izvršni direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) Kiril Dmitrijev oglasio se povodom migrantske krize u španskoj enklavi Seuti.

Na društvenoj mreži Iks objavio je kratku, ali upečatljivu poruku u kojoj je povukao istorijsku paralelu između aktuelnih događaja i pada Rima.

"Varvari pred vratima"

- Varvari pred vratima: 410. godine i danas - napisao je Dmitrijev.

Uz objavu je podelio sliku "Uništenje" Tomasa Kola iz ciklusa "Tok carstva", kao i fotografiju nastalu tokom migrantskog prodora u Seuti.

Hiljade migranata probile granicu

Migranti su prethodnog dana masovno prešli granicu španske enklave, nakon što su doplivali sa marokanske strane i savladali policijske snage na gradskom lukobranu, potvrdila je španska Civilna garda.

Prema navodima državne televizije TVE, granicu je prešlo između 2.000 i 3.000 mladih migranata.

Španska agencija EFE prenela je da su stotine ljudi iskoristile trenutak kada deo zaštitne ograde nije bio pod policijskim nadzorom i ušle u Seutu.

Jedina kopnena granica EU sa Afrikom

Seuta i Melilja predstavljaju jedine kopnene granice Evropske unije sa afričkim kontinentom i godinama su jedna od glavnih ruta za ilegalne migracije ka Evropi.

Oba španska autonomna grada povremeno se suočavaju sa velikim migrantskim talasima koji pokušavaju da preko njihove teritorije uđu u Evropsku uniju.