Najmanje 25 osoba je poginulo, a 44 su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kada je autobus jutros sleteo u provaliju u provinciji Bumerdes, na severu Alžira, saopštila je Civilna zaštita.

Nesreća se dogodila na regionalnom putu RN24, kada je autobus koji je saobraćao iz Setifa proklizao i pao u provaliju, prenosi portal TSA Algerie.

Uzrok nesreće za sada nije saopšten.

Civilna zaštita angažovala je velike ljudske i materijalne kapacitete, uključujući 11 vozila Hitne pomoći, a spasilačka akcija trajala je i tokom ranih popodnevnih sati.

Na mesto nesreće izašao je i premijer Alžira Sifi Grib, koji je obišao to područje, prenosi Tanjug.

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