Državljanin Srbije (33), kojeg hrvatske institucije sumnjiče za navodne hakerske napade na više državnih organa i neovlašćeni pristup poverljivim podacima, nalazi se u istražnom pritvoru u Zagrebu. Istovremeno, tokom boravka iza rešetaka dogodio se incident u kojem ga je, prema navodima policije, pritvorenik star 22 godine pokušao da udavi. Srbinu je određen istražni pritvor.

Kao razlozi za pritvor navedeni su opasnost od bekstva, mogućnost uticaja na tok istrage, ali i sumnja da bi mogao da ponovi krivično delo. Hrvatsko tužilaštvo vodi istragu zbog sumnje da je tokom 2026, skrivajući identitet i lokaciju korišćenjem alata za anonimni pristup internetu, neovlašćeno ulazio u računarske sisteme više državnih institucija, kao i pravnih lica povezanih sa Republikom Hrvatskom. Istražitelji navode da se sumnja na krivična dela protiv računarskih sistema, programa i podataka, kao i neovlašćeno korišćenje ličnih podataka.

U međuvremenu, u pritvorskoj jedinici došlo je do fizičkog sukoba. Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, drugi pritvorenik, star 22 godine, nasrnuo je na državljanina Srbije i pokušao da ga zadavi dok su se nalazili u istoj prostoriji. Prebačen je u bolnicu.

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