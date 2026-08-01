Goran Bregović tokom karijere je zaradio pravo bogatstvo, a novac je ulagao u nekretnine.

On danas ima imovinsku kartu koja se procenjuje na preko 35 miliona evra, a mnogi se često pitaju kako je sve stekao, budući da je vrlo pametno ulagao.

Među brojnim kućama koje Goran Bregović poseduje, izdvaja se luksuzna vila na senjaku koju muzičar izdaje od čega ima dodatne prihode.

- Unutar same vile nalazi se firma kojoj je iznajmio prostor. Međutim, to je samo jedan deo ogromne vile koja je u njegovom posedu. Drugu polovinu je odlučio da sačuva za sebe, jer zbog čestih iznajmljivanja vila i kuća za snimanje raznih spotova i reklama, ipak želi da ima delić za sebe kako bi mogao da odmori - ispričao je izvor svojevremeno i dodao:

-Prvenstveno je tu trebalo da se nalazi ogroman muzički studio u kom bi on pravio muziku, međutim za sada nije poznato da li će do te realizacije doći. Plan postoji, ali Bregović još nije prelomio da li će mu to biti sigurna investicija zbog pandemije kada niko ništa ne radi, i ne snima.

Za sada je to samo prostor gde on ponekad boravi, kada kuću u kojoj živi iznajmi za snimanje filma, serije ili nekog spota. Na taj način zarađuje siguran novac i sasvim je siguran i ako u jednom trenutku odluči da napusti muziku, uvek će moći da živi od izdavanja. Jedan snimajući dan kod Gorana Bregovića košta između 2.000 i 3.000 evra, sve zavisi od nekretnine koju iznajmljuje. Cena snimajućeg dana je striktna, tako da ne postoje dodatni popust kada su pregovori sa njegovim timom u pitanju.

Pričao da ima strah od siromaštva

Inače, muzičar je mnoge začudio pričom od ranije kada je novac u pitanju.

-Celog života imam strah od siromaštva. Nije to kao kod nas, kad si na ulici, nemate tetku da odete na ručak, nemate ujaka da pozajmite novac. Rat je, i u ratu ste u jednom danu izgubili sve što ste imali. Dugo me je držao strah od siromaštva. Ako pogledamo unazad, ja sam zbog tog straha kupovao previše stvari. Pre rata imao sam kuće, stanove, brodove, automobile. To je sirotinja koja od straha kupuje. Sada više ne brinem o sebi, imam decu, pa isti taj strah imam i za njih - rekao je on ranije.

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