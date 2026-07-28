Govoreći uoči sastanka sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, Tramp je rekao da očekuje da će tema iranskog nuklearnog programa biti jedna od glavnih.

Kako je naveo, Netanjahu želi da SAD ostanu aktivno uključene, ali smatra da mu izraelski premijer ne mora prenositi obaveštajne informacije o iranskom nuklearnom postrojenju.

- Ne treba mi Bibi da mi govori stvari povezane sa obaveštajnim podacima - rekao je Tramp.

Istovremeno je kritikovao Netanjahua zbog toga što je, prema njegovim rečima, javno govorio o iranskim aktivnostima.

- Zašto mi jednostavno ne možeš reći? Zašto si to morao da kažeš celom svetu? - upitao je Tramp.

"Da nisam predsednik, Izrael ne bi postojao"

Američki predsednik ponovio je tvrdnju da je njegova administracija sprečila razvoj iranskog nuklearnog programa.

- Da ja danas nisam predsednik, Izrael ne bi postojao - izjavio je Tramp.

Dodao je da smatra kako lokacija poznata kao planina Pickaxe nije veliki problem, ali je upozorio da bi, ukoliko ne bude postignut dogovor, mogla da bude meta budućih vojnih akcija.

Nove pretnje Iranu

Tramp je tokom intervjua izneo i tvrdnje o američkim vojnim mogućnostima.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države mogle bi da unište većinu iranskih mostova za manje od sat vremena, kao i elektrane širom zemlje u roku od jednog dana.

Izvor: Fox News.