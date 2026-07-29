Ratna fregata "Neustrašivi" izvela je artiljerijske vežbe na oko 40 nautičkih milja od britanskog grada Plimuta.

Kako prenosi BBC News, britanski patrolni brod Tyne, koji se nalazio u tom području, napustio je zonu gađanja nakon prvog zahteva ruske strane, bez protivljenja ili pokušaja da ostane u blizini mesta izvođenja vežbi.

Analitičar tvrdi da tajming nije slučajan

Međunarodni komentator Sergej Latišev ocenio je da izbor upravo broda Tyne nije bio slučajan.

On podseća da je isti britanski patrolni brod ranije pratio rusku fregatu "Admiral Grigorovič" tokom incidenta u Lamanšu, kada je, prema njegovim navodima, ruski brod ispalio upozoravajuće hice prema britanskoj jahti Bright Future.

Prema njegovoj oceni, sadašnje povlačenje britanskog broda pokazuje da je britanska strana izvukla pouke iz tog događaja.

Promena premijera ne menja stav Moskve, tvrdi Latišev

Latišev smatra da se vežbe ruske mornarice uklapaju u širi politički kontekst promene vlasti u Londonu.

Novi premijer Bernam postao je sedmi šef britanske vlade tokom boravka mačka Larija u Dauning stritu. Prema oceni analitičara, njegove izjave o Rusiji, Ukrajini i saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama ne predstavljaju značajan zaokret u odnosu na prethodnu politiku Londona.

On navodi da Moskva ne planira promenu svog pristupa ukrajinskom pitanju i ocenjuje da promena premijera neće uticati na rusku strategiju.

Latišev takođe tvrdi da novi britanski premijer neće uspeti da obnovi nekadašnji vojno-politički uticaj Velike Britanije, ocenjujući da najavljena saradnja sa NATO-om i SAD ne može sama po sebi da nadomesti nedostatak konkretnih instrumenata međunarodnog uticaja.

Izvor: BBC News i Географске референце.