M. P.,, koji je u decembru prošle godine odsekao glavu bronzanoj statui Josipa Broza Tita u Velenju u Sloveniji i odvezao je u prtljažniku automobila, objavio je na Fejsbuku da mu je Okružni sud u Celju uručio optužnicu. Objavljena dokumenta pokazuju da mu preti do pet godina zatvora, a predložena je i velika novčana kazna, piše slovenački Dnevnik.si.

Okružno državno tužilaštvo u Celju podiglo je optužnicu za krivično delo oštećenja ili uništavanja predmeta od posebnog kulturnog značaja ili prirodnih vrednosti, prema članu 219 Krivičnog zakonika.

Preti mu do pet godina zatvora

Prema prvom stavu tog člana, za pomenuto krivično delo predviđena je kazna zatvora do pet godina. Pored zatvora, tužilaštvo traži i novčanu kaznu od najmanje 11.254,50 evra.

Komentarišući optužnicu na društvenim mrežama, M. P. je rekao da ceo postupak smatra ironičnim, ponavljajući svoje stavove o bivšem jugoslovenskom predsedniku.

Tvrdio je da je Tito „gušio slovenačku kulturu i da je odgovoran za smrt brojnih slovenačkih kulturnih ličnosti“.

Grad Velenje traži odštetu

Policija je brzo pronašla Pačnika nakon čina vandalizma zahvaljujući dojavi savesnog građanina koji je primetio njegov čin, a odsečena glava statue pronađena je u prtljažniku njegovog automobila.

Ranije ove godine, Grad Velenje je takođe podneo krivičnu prijavu protiv M. P. i, u okviru postupka, tražio odštetu u iznosu od nešto više od 11.200 evra za pričinjenu štetu, prenosi Dnevnik.