Najmanje 137 osoba povređeno je u kasnim popodnevnim časovima u požaru u metrou u Barseloni, koji je izbio usled obrušavanja obloge tunela i paljenja dalekovoda, zbog čega su putnici iz zaglavljenog voza morali da se evakuišu pešice kroz tunel.

Povređeno više od 100 ljudi

Prema podacima Službe za hitnu medicinsku pomoć (SEM), 131 osoba zadobila je lakše povrede, dok je šestoro zbrinuto zbog nešto ozbiljnijih tegoba, uglavnom zbog udisanja dima i zbog anksioznosti, preneo je El mundo.

Ukupno 39 povređenih prevezeno je u bolnice i hitne zdravstvene centre, a na teren su upućena 24 vozila hitne pomoći.

Incident u metrou u Barseloni se dogodio neposredno pre 18 časova, kada je železnički saobraćaj između stanica Gloris i Klot obustavljen zbog gustog dima.

Voz je ostao zaglavljen u tunelu, nakon čega su putnici nasilno otvorili vrata i kroz tunel se evakuisali u oba smera, gde su im pomoć pružile hitne službe.

Na lice mesta izašli su pripadnici katalonske policije, gradske policije Barselone i vatrogasci, koji su požar ugasili ubrzo posle 19.30 časova.

Prvo upozorenje kontrolnom centru stiglo je u 17.39, nakon što je voz koji je saobraćao između stanica Klot i Gloris stao zbog požara na pruzi.

Generalni direktor kompanije Transport Metropolitans de Barselona (TMB) Gzavije Flores rekao je da je do požara došlo nakon što se obrušila obloga u tunelu, što je izazvalo zapaljenje nadzemnog dalekovoda.

Ovo je drugi ozbiljan incident u barselonskom metrou u manje od nedelju dana, nakon što je prošle srede eksplozija izazvana curenjem gasa na gradilištu stanice Plasa de Sants povredila osam ljudi, među kojima dve osobe teško.

(Tanjug)