Amir Uzunović u mestu Vuhred u Sloveniji ubio je svoju suprugu Zijadu Uzunović, a policija još traga za njim.

Prema informacijama "Avaza", Uzunović je iz mesta Halinovići kod Kaknja, a ona iz sela Mijakovići, takođe kod Kaknja. Tu su odrasli, a onda u Sloveniju otišli "trbuhom za kruhom".

Bili su u braku oko 15 godina, a dete je uzrasta oko 12-13 godina. Kako javljaju poznanici Amira Uzunovića, sumnja se i da je sebi presudio, s obzirom na to da se satima ne može pronaći, a reč je o veoma malom mestu, prenosi "Avaz".Razlog više za takve sumnje je i to što Uzunović ranije nije bio sklon ekscesima. Prema informacijama "Avaza", pretražuje se i reka Drava, pod sumnjom da je počinio samoubistvo i da se njegovo telo nalazi tamo.

Policija je obavestila javnost da je Amir opasan i nepredvidiv, te da mu se građani ne približavaju, već da pozovu policiju ukoliko ga vide. Kako su potvrdili iz Policijske uprave Celje, Amir je suprugu Zijadu ubio nožem.

Nakon zločina je pobegao peške.

- Intenzivno tragamo za počiniocem od prijave ubistva - rekli su iz PU Celje.

Osumnjičeni je visok oko dva metra. Prema dostupnim informacijama, u trenutku nestanka na sebi je imao farmerke, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele.

Amir, Zijada i maloletni sin živeli su u stambenoj zgradi u Vuhredu.

Telo pronašao maloletni sin

Podsetimo, prema dosad prikupljenim informacijama, telo žene prvo je pronašao njen maloletni sin. On je potom pozvao svog strica, brata osumnjičenog, koji je dečaka odvezao u Dom zdravlja u Radljama na Dravi, odakle je lekar obavestio policiju.

Policajcima pridružili su se kriminalisti Policijske uprave Celje, vodiči službenih pasa, policijska vazduhoplovna jedinica i konjička jedinica iz Maribora. Policija je pretražila više lokacija na kojima bi osumnjičeni mogao da se krije, a proverava se i mogućnost da je napustio Sloveniju.

O potrazi su obaveštene i bezbednosne službe u Austriji i Hrvatskoj. Istražitelji ne isključuju ni mogućnost da je osumnjičeni nakon zločina izvršio samoubistvo, zbog čega su dronovima i helikopterom pretraživali i područje reke Drave.