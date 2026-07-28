Prema navodima rumunskog Ministarstva spoljnih poslova, ruski ambasador je pozvan po nalogu šefa tog Ministarstva.

Odluka je doneta nakon što je rumunsko ratno vazduhoplovstvo oborilo tri bespilotne letelice u svom vazdušnom prostoru, za koje Bukurešt tvrdi da su ruske.



„Osim toga, Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je ambasadora Rumunije u Rusiji da se vrati u Bukurešt na konsultacije“, navedeno je u saopštenju.



Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su ruskom diplomati pokazani ostaci drona uništenog na teritoriji Rumunije.

Rumunski parlament je prethodno usvojio zakon koji odobrava obaranje dronova koji narušavaju vazdušni prostor zemlje. NATO je pojačao nadzor vazdušnog prostora iznad Rumunije raspoređivanjem dodatnih sistema za rano upozorenje.

Ranije je rumunski predsednik Nikušor Dan saopštio da je lovac F-16 oborio dron iznad teritorije te zemlje. Nisu izneti dokazi koji bi ukazivali na to da je dron možda pripadao Rusiji.

Inače, ovo nije prvi slučaj da je dron zalutao u Rumuniju.

Slični incident dogodio se početkom juna kada je zalutali ukrajinski dron izazvao haos u luci Konstanca.