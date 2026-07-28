Vlada Srbije šalje helikopter H215 „super puma“ u Španiju, gde će pomoći u gašenju velikih šumskih požara koji su zahvatili Avilu, Madrid, Toledo i Kasteljon i primorali oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju.

Špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je Srbija ponudila helikopter i da će srpska letelica uskoro biti uključena u operacije na terenu.

Reč je o snažnom dvomotornom višenamenskom helikopteru Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. H215 „super puma“ u protivpožarnoj konfiguraciji može u jednom naletu da izbaci oko 4.000 litara vode, a koristi se i za prevoz vatrogasaca, spasavanje i evakuaciju stanovništva iz teško pristupačnih područja.

Srbija se uključuje u međunarodnu operaciju

Pomoć Srbije nadovezuje se na podršku koju je Španija zatražila preko Mehanizma civilne zaštite Evropske unije. U operacije su već uključeni protivpožarni avioni, vatrogasci i spasilački timovi iz Grčke, Italije, Portugala i Turske.Najteža situacija je u provincijama Avila, Madrid i Toledo. Požar u Avili zahvatio je oko 50.000 hektara i postao najveći u novijoj istoriji Španije.

Jak vetar otežava gašenje i brzo menja pravac širenja vatre. Iako je tokom vikenda zabeleženo izvesno poboljšanje, požari su i dalje aktivni i nisu u potpunosti stavljeni pod kontrolu.

Međunarodna pomoć već je raspoređena na terenu, a dolazak srpske „super pume“ treba dodatno da pojača vazdušne snage koje pokušavaju da zaustave približavanje plamena naseljenim područjima.

Vatra ponovo bukti kod Bordoa

Posle kratkotrajnog zatišja ponovo su se razbuktali požari u francuskom departmanu Žironda. Nova žarišta zabeležena su između Lakanoa i Sent Elena, dok je vatra u tom delu jugozapadne Francuske do sada uništila oko 42.000 hektara.

Prefektura je upozorila da je situacija i dalje veoma nepredvidiva.

Predsednik Francuske Emanuel Makron posetio je Bordo i krizni centar departmanske vatrogasno-spasilačke službe.

- Naredne nedelje biće teške - upozorio je Makron i pozvao građane, vatrogasce i državne službe na jedinstvo u borbi protiv požara.

Kod Antalije angažovano 135 šumskih radnika

Novi šumski požar izbio je i u oblasti Uzumlu kod poznatog turskog letovališta Antalija. Vatrogasne ekipe napadaju vatru istovremeno iz vazduha i sa zemlje, dok uzrok požara još nije utvrđen.

U akciji učestvuje šest helikoptera, tri aviona, 14 vatrogasnih vozila, pet vozila za snabdevanje vodom, dva vozila za hitne intervencije i 135 šumskih radnika.

Sa vatrom se bori i Italija. Više od 400 ljudi evakuisano je tokom vikenda sa plaža u Peskičiju. Lokalne vlasti saopštile su da je tamošnji požar stavljen pod kontrolu, ali će razmere štete na šumskim područjima moći da budu utvrđene tek posle okončanja vanredne situacije.