Više od 30 policajaca, uz pomoć helikoptera, dronova, pasa i konjice, tragalo je za 39-godišnjim Amirom Uzunovićem, osumnjičenim da je ubio svoju partnerku u Vuhredu. Posle višesatne potrage uhapšen je u blizini mesta zločina.

Tokom celog ponedeljka slovenačka policija intenzivno je tragala za Amirom Uzunovićem (39), osumnjičenim da je ubio svoju partnerku, 36-godišnju ženu.

U potragu su se uključili policajci iz više policijskih stanica, kriminalistički istražitelji iz Sektora kriminalističke policije, vodiči službenih pasa, kao i helikopterska jedinica i policajci na konjima. Teren je pregledan i uz pomoć dronova.

Ukupno je više od 30 policajaca učestvovalo u potrazi koja je trajala duže od 12 sati.

Osumnjičeni viđen na groblju, pa nestao

Kako je saopštio Boštjan Kavec iz Policijske uprave Celje, policija je oko 9 časova ujutru dobila informaciju da se osumnjičeni nalazi na groblju u Vuzenici.

Odmah smo poslali sve raspoložive jedinice, ali nam je uspeo pobeći. Tragali smo za njim tokom celog dana i noći - rekao je Kavec.

Oko 21 čas policija je dobila novu dojavu građanina koji je prijavio da bi osumnjičeni mogao da se nalazi na mostu u Vuhredu i da je ušao u autobus koji je saobraćao prema Mutama.

Policija je tada pretpostavila da bi se Uzunović mogao vratiti na mesto zločina, pa su pojačali nadzor tog područja.

Oko 23.20 časova policajci su ga primetili ispred jedne stambene zgrade u Vuhredu i uhapsili.

Nije pružao otpor prilikom hapšenja. Sarađivao je sa policijom, bio je razuman i pribran - naveo je Kavec.

Preplivao Dravu i pokušao da prikrije tragove

Prema informacijama policije, osumnjičeni je nakon zločina pokušao da pobegne tako što je skočio u reku Dravu, preplivao je i prešao na drugu stranu obale.

Policija smatra da je na taj način pokušao da prikrije tragove i oteža potragu.

Istražitelji su zahvalili građanima koji su policiji dostavljali informacije koje su pomogle u pronalasku osumnjičenog.

Istraga se nastavlja, motiv još nije poznat

Iako je osumnjičeni uhapšen, istraga još nije završena.

Policija i tužilaštvo i dalje pokušavaju da utvrde sve okolnosti zločina. Još nije pronađeno oružje kojim je, kako se sumnja, izvršeno ubistvo, a motiv zločina za sada nije poznat.

Ukoliko bude proglašen krivim, Uzunoviću preti kazna od najmanje 15 godina zatvora.

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