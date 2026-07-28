Strahuje se da je mnogo ljudi ostalo zarobljeno u ruševinama zgrade tržnog centra nakon eksplozije koja se dogodila nakon zemljotresa, prenosi nacionalna televizija TBS pozivajući se na neimenovane izvore iz lokalne policije.

Kompanija "Aeon Mall" koja upravlja tržnim centrom prethodno je saopštila da je do eksplozije došlo nakon što su zaposleni i kupci već bili evakuisani iz tržnog centra zbog zemljotresa jačine 7,1 stepen Rihterove skale koji je pogodio ovu prefekturu u 16.27 časova po lokalnom vremenu (10.27 po srednjeevropskom vremenu).

U zemljotresu je povređeno nekoliko ljudi, a nakon potresa obustavljen je železnički saobraćaj u regionu Kjušu, uključujući linije brzog voza Šinkansen, saopštila je železnička kompanija Kjušu, prenela je ranije danas agencija Kjodo.

Nadležni su potvdili da nisu pronađene nepravilnosti u nuklearnim elektranama Genkai u prefekturi Saga i Sendai u prefekturi Kagošima i da se nivoi zračenja oko mernih stanica nisu pogoršali.

Premijerka Japana Sanae Takaiči izjavila je na konferenciji za novinare da broj žrtava i obim štete još nisu utvrđeni i da su procene u toku, preneo je ranije danas Rojters navodeći da su nadležni potvrdili da se akcija spasavanja nastavlja.

Na snimcima iz helikoptera objavljenim u japanskim medijima vide se delovi spoljašnjih zidova tržnog centra koji su otpali otkrivajući konstrukciju zgrade.

Nakon zemljotresa došlo je i do deformacije mosta na auto-putu i ​​urušavanja najmanje još jedne zgrade.

Prema podacima lokalne kompanije "Kjušu elektrik pauer" više od 48.000 domaćinstava u tom području trenutno je bez struje, ali snabdevanje električnom energijom se postepeno normalizuje.

Kompanija navodi da je formirala tim za hitne intervencije kako bi pomogla u obnavljanju snabdevanja strujom.

Nuklearna elektrana "Sendai", koja se nalazi na oko 100 kilometara od epicentra zemljotresa, nije pretrpela nikakva oštećenja, saopštila je Međunarodna agencija Ujedinjenih nacija za atomsku energiju (IAEA) pozivajući se na informacije japanskog Regulatornog tela za atomsku energiju.

Nadležni japanske službe su potvdile da nisu pronađene nepravilnosti u nuklearnoj elektrani Genkai u prefekturi Saga i NE Sendai u prefekturi Kagošima i da se nivoi zračenja oko mernih stanica nisu pogoršali.

Nakon potresa obustavljen je železnički saobraćaj u regionu Kjušu, uključujući linije brzog voza Šinkansen, saopštila je železnička kompanija Kjušu, prenela je ranije danas agencija Kjodo.

Proizvođač čipova, kompanija TSMC saopštila je da su svi zaposleni evakuisani na bezbednu lokaciju van fabrike u prefekturi Kumamoto, u skladu sa procedurama za reagovanje u vanrednim situacijama.