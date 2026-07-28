Na Instagram stranici Podgorički vremeplov objavljeno je iskustvo konobarice iz Tivta.

Njena objava pokrenula je raspravu o tome koliko su gosti spremni da ostave napojnicu i da li postoji razlika između domaćih i stranih turista kada je reč o ovoj praksi

Napojnica od 5 centi

Kako je ispričala konobarica, za njen sto selo je dvoje stranih gostiju koji su naručili hranu i piće. Kada su završili obrok, platili su račun od 26,7 evra, a ona im je vratila kusur.

Tek nakon što su otišli, prišla je stolu i primetila da su joj ostavili napojnicu od svega pet centi, što ju je, kako kaže, potpuno iznenadilo.

„Radim u restoranu kao konobarica. Za sto su sela dva stranca, jeli su i pili, a kada je došlo vreme da plate račun, vratila sam im kusur. Nakon što su otišli, prišla sam stolu i videla da su mi ostavili napojnicu od svega pet centi. Baš sam se šokirala“, napisala je u objavi koju je prenela Instagram stranica Podgorički vremeplov.

Brojni komentari

Njeno iskustvo otvorilo je pitanje da li ugostiteljski radnici očekuju napojnicu i postoje li razlike u navikama domaćih i stranih gostiju kada je reč o ostavljanju dodatnog novca za uslugu.

Iako je objava izazvala veliko interesovanje, većina komentara nije bila na strani konobarice. Mnogi korisnici društvenih mreža istakli su da napojnica nije obaveza, već isključivo lična odluka gosta.

Jedan od komentatora ukazao je i na odnos između konobara i kuhinjskog osoblja.

„Zašto se konobari žale? Radim u kuhinji i nijedan konobar mi nikada nije dao ni dva evra od napojnice. Uglavnom je dobiju zahvaljujući našem radu, a kuhinja od toga nema ništa. Da je dobila pet evra, sigurno se ne bi žalila. Na kraju, niko nije dužan da bilo kome ostavi napojnicu niti igde piše da to mora“, napisao je.

Drugi korisnik smatra da konobari ne bi trebalo da očekuju napojnicu od svakog gosta.

„Ne znam odakle vam ideja da je gost dužan da ostavlja napojnicu. U tom slučaju ne treba da vam ostavi ni pet centi“, poručio je.

Sličan stav izneo je još jedan učesnik rasprave, naglasivši da je svaka napojnica dobrovoljna, bez obzira na njen iznos.

„Ne znam više šta je s konobarima i konobaricama. Radiš za platu, a napojnica je stvar dobre volje – da li će je neko ostaviti ili neće. Ako tih pet centi ne želiš, baci ih, ali onda baci i deset evra kada ti ih neko ostavi“, napisao je.

U raspravu su se uključili i oni koji smatraju da deo ugostiteljskih radnika ima previsoka očekivanja kada su napojnice u pitanju.