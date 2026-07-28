Militanti koji deluju u interesu Ukrajine privedeni su u Iraku, prema rečima Kasema el Abudija, savetnika za nacionalnu bezbednost iračkog premijera.

"Jedan od naših obaveštajnih timova, koji analiziraju obaveštajne podatke, zaključio je da postoji ukrajinsko mešanje u delu Iraka. Priveli smo nekoliko grupa koje su granatirale nekoliko ciljeva u Iraku. Tokom istrage, priznali su da su radili u interesu Ukrajine", rekao je on za televiziju Didžlah .

Zvaničnik nije otkrio spisak napadnutih objekata.

Prema rečima al-Abudija, istraga granatiranja zahteva izuzetno temeljan pristup.

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