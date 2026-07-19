Nevreme koje je u subotu zahvatilo delove Slovenije, sa jakim olujnim vetrovima napravilo je veliku materijalnu štetu, a do jutra je zabeleženo 33 incidenata na području Kranja.

Obilne kiše poplavile su kuće i podrume zgrada, a jaki vetrovioštetili su krovove kuća i oborili brojno drveće, prenosi 24UR Oluja se kasno uveče premestila ka gornjem Posočju jer se nad Italijom formirao jači olujni sistem koji se kretao prema jugoistoku.

U Primorskoj su jaki vetrovi duvali preko noći, dok je glavni pokret vetra bio prema hrvatskoj Istri.

Prema podacima Slovenačke uprave za civilnu zaštitu i spašavanje, oluje su najviše problema izazvale u Gorenjskoj, posebno na području Kranja, gde je do 6.45 sati zabeleženo 24 prijave o incidentima, tri prijave su zabeležene na području Gorenje vasi - Poljan, a jedna na području Nakleja.

Problemi su se javili i u Koruškoj - četiri incidenta su prijavljena na području Slovenj Gradeca, dva na području Dravograda, a po jedan na području Mislinje i Prevalja.

Prema do sada dostupnim informacijama nema povređenih. Incidenata izazvanih olujom bilo je i na severoistoku Slovenije i Štajerske, gde je dežuralo 15 vatrogasnih jedinica koji su ispumpavali vodu iz zgrada, pokrivali oštećene ili izložene krovove i uklanjali pala stabla.

Kako se navodi, poslepodne i uveče moguće su nove, jače oluje.