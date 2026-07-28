Mnogi ljudi ne mogu da zamisle početak dana bez šoljice omiljene kafe. Za neke je prvi gutljaj jutarnji ritual koji ih razbuđuje i priprema za obaveze, dok drugi u njenom ukusu uživaju nekoliko puta tokom dana – na poslu, tokom pauze ili u druženju sa prijateljima.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ni sa kafom ne treba preterivati, jer prevelike količine kofeina mogu povećati rizik od određenih zdravstvenih problema.

Umereno pijenje kafe čuva srce

Prema preporukama Američkog udruženja za srce (AHA), većina zdravih odraslih osoba može bezbedno da unese do 400 miligrama kofeina dnevno. To je otprilike količina koja se nalazi u oko pet šoljica kafe, mada zavisi od vrste kafe i načina pripreme.

Stručnjaci navode da umereno ispijanje kafe može biti povezano sa manjim rizikom od srčanih bolesti, srčane insuficijencije i moždanog udara.

Naučnici smatraju da su za to zaslužni brojni bioaktivni sastojci koje kafa prirodno sadrži. Oni imaju antioksidativna i protivupalna svojstva i mogu pomoći u zaštiti organizma od hroničnih bolesti.

Ranija istraživanja takođe su povezivala redovno, ali umereno konzumiranje kafe sa manjim rizikom od bolesti jetre, boljim metabolizmom i povoljnijim uticajem na kardiovaskularno zdravlje.

Kada kafa postaje problem?

Iako istraživanja pokazuju brojne moguće koristi, stručnjaci upozoravaju da granicu od 400 miligrama kofeina dnevno ne bi trebalo redovno prelaziti.

Veće količine kofeina mogu povećati rizik od povišenog krvnog pritiska, poremećaja srčanog ritma i problema sa srcem i to posebno kod osoba koje već imaju zdravstvene tegobe ili su osetljivije na kofein.

Poseban oprez savetuje se kod energetskih napitaka, koji često sadrže mnogo više kofeina nego obična kafa. Visoke doze kofeina iz energetskih pića i takozvanih energetskih "shotova" mogu negativno uticati na srce. Stručnjaci ističu da većina istraživanja pokazuje povezanost, ali ne može sa potpunom sigurnošću dokazati da je upravo kafa direktan uzrok zdravstvenih koristi.

Zaključak stručnjaka je jednostavan: za većinu zdravih odraslih osoba nekoliko šoljica kafe dnevno nije problem i može biti deo zdravog načina života, prenosi Ahajournals.