Osnovno javno tužilaštvo u Somboru nastavlja intenzivnu istragu teške saobraćajne nesreće na pružnom prelazu u Odžacima, u kojoj su 27. jula poginuli majka (27) i njen trogodišnji sin, nakon što je putnički voz udario u njihov automobil.

Kako je saopšteno, dežurni javni tužilac je odmah nakon nesreće, u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave u Somboru, obavio uviđaj na mestu tragedije.

Izuzeti video-snimci i drugi dokazi

Tokom uviđaja prikupljeni su i obezbeđeni brojni materijalni dokazi, među kojima su i video-snimci koji bi mogli da rasvetle okolnosti pod kojima je došlo do sudara voza i automobila.

Pored toga, tužilaštvo će od nadležnih institucija pribaviti kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na funkcionisanje i tehničku ispravnost uređaja na pružnom prelazu, kao i drugu dokumentaciju značajnu za dalji tok postupka.

Istraga se nastavlja

Nadležni navode da će nakon analize svih prikupljenih dokaza biti utvrđeno kako je došlo do tragedije u kojoj su život izgubili majka, rođena 1999. godine, i njen sin, rođen 2023. godine.

Podsetimo, nesreća se dogodila 27. jula oko devet časova na pružnom prelazu u Odžacima, kada je putnički voz udario u automobil u kojem su se nalazili majka i dete. Oboje su od zadobijenih povreda preminuli na licu mesta.