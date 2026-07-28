Predstavnica Sindikata Snežana Pantelić Živanović kazala je novinarima ispred Predsedništva Srbije da će im i zdravstveno osiguranje već danas biti uplaćeno, kao i povezivanje radnog staža.

"Predsednik nam je ukazao veliku čast i poštovanje prijemom i organizovanjem ovog skupa u cilju rešavanja naših nagomilanih problema. Mogu sa zadovoljstvom da kažem da će sve biti rešeno, da mogu svi zaposleni da odahnu, a i njihove porodice. Država svoje obaveze mora da ispuni i za nekih mesec, mesec i po dana biće isplaćene sve plate, a tada će već doći i šesnaesta plata - rekla je ona, prenosi portal Nova.

Upitana da li je bilo reči o koncesiji, Jelena Šikuljak je prenela da im je rečeno da dobro razmisle šta je "najbolje rešenje iz neutralnog i objektivnog ugla", i da li mogu da budu konkurentni i isplatljivi na tržištu.

"Ako sam ja dobro razumela, sada ćemo dobiti grejs period od šest meseci pomoći države, u smislu nabavki sredstva za rad, pa ako to ne uspemo da opravdamo, tada će najverovatnije biti koncesija - rekla je, dodajući da će deo sredstva dobiti od Vlade Srbije, a deo od Grada Beograda.

Predstavnica Sindikata Jasmina Drašković prenela je da je Vučić rekao da će se potruditi da se radna mesta sačuvaju, ali da će se konačno rešenje i status ustanove još razmatrati.

Sastanku su, kako je navela, prisustvovali i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević, ministar zdravlja Zlatibor Lončar i ministar finansija Siniša Mali.