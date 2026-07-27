On je napomenuo da su za Rusiju i Iran hibridno i informaciono ratovanje najveći izazovi sa kojima se sada suočavaju.

„Neprijatelj, izgubivši nadu da će postići uspeh isključivo vojnim ili ekonomskim napadima, pribegava sajber alatima i psihološkim operacijama – opasnom arsenalu koji uključuje lažne vesti, manipulaciju javnim mnjenjem i ometanje kritičnih usluga“, rekao je Džalali na otvaranju Kampa pozitivnog hakovanja.

Ambasador je u tom smislu naglasio da „nisu potrebna samo tehnička znanja, već i građanska odgovornost, medijska pismenost i jedinstveni pristup zemalja pod pritiskom“ kako bi se uspešno suprotstavili ovim napadima.