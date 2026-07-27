Portal Politika.rs objavio je analizu u kojoj problematizuje stav Nove srpske demokratije (NSD) prema inicijativi da Skupština opštine Nikšić usvoji deklaraciju o nepriznavanju odluke Vlade Crne Gore iz 2008. godine o priznanju tzv. Kosova.

U tekstu se podseća da je NSD podržao identične deklaracije u Zeti i Pljevljima, dok se u Nikšiću poziva na to da lokalni parlament nije nadležan da odlučuje o takvim pitanjima.

Poseban akcenat stavljen je na odnos predsednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića prema Srbiji.

„Kada je trebalo prihvatiti finansijsku podršku Srbije, nije bilo pozivanja na različite nadležnosti, državni nivo ili potrebu da se Nikšić drži po strani od pitanja koja prevazilaze lokalne okvire.“

Kako se navodi u analizi, Kovačeviću nije smetalo da Nikšić prihvati dva miliona evra pomoći iz Srbije, ali se sada, kada bi lokalni parlament trebalo da donese političku deklaraciju u odbranu teritorijalnog integriteta Srbije, NSD poziva na nenadležnost opštine.

„Srbija je, dakle, dovoljno bliska kada treba prihvatiti dva miliona evra za Nikšić, ali pitanje njenog teritorijalnog integriteta, prema novom tumačenju NSD-a, nije tema kojom bi nikšićki parlament trebalo da se bavi.“

Politika.rs u nastavku analizira razlike između postupanja NSD-a u Nikšiću, Zeti i Pljevljima, kao i moguću političku pozadinu takve odluke.

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