Netanjahu je zajedno sa suprugom Sarom poleteo za vašington malo pre 13 sati po lokalnom vremenu iz vazduhoplovne baze Nevatim blizu Beršebe zvaničnim državnim avionom "Krilo Siona", a njegov let je kasnio dva sata u odnosu na prethodnu najavu, prenosi Tajms of Izrael.

"U ovim složenim vremenima mora se delovati sa velikom odlučnošću i velikom mudrošću. Razgovaraćemo o svim pitanjima na dnevnom redu, pre svega o Iranu. Naravno, naš cilj je da zaštitimo našu bezbednost, a istovremeno proširimo krug mira oko nas", rekao je Netanjahu u video izjavi, pre polaska za Sjedinjene Američke Države.

Netanjahu je dodao da se "upušta u ovu misiju sa jednim jasnim ciljem, da osigura bezbednost, snagu i budućnost" Izraela.

On je kazao da putuje u SAD i da bi odao poslednju počast pokojnom senatoru Lindziju Grejamu, za koga je rekao da je "jedan od najvećih prijatelja Izraela svih vremena".

Kako je najavljeno, Netanjahu će se sutra sastati sa Trampom, i prisustovaće sahrani pokojnog američkog senatora Lindzija Grejama.

Na letu za SAD, Netanjahu nije poveo novinare u državni avion.