"Dobili smo informaciju da je žrtva tragičnog napada u Berlinu poljska državljanka. Izražavamo najiskrenije saučešće porodici i voljenima žrtve", rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Maćej Vevior u objavi na platformi X, prenosi Rojters.

Napad na okupljene u blizini održavanja drugog dana Parade ponosa dogodio se u subotu oko 22 sata u parku Tirgaten, kada je muškarac koji je vozio beli kombi uleteo u grupu ljudi, a zatim je izašao iz vozila i mačetom napao prisutne.

Kako je saopštila nemačka policija, napadač je identifikovan kao Abdula Balut, nemački državljanin libanskog porekla, i on je ubijen juče, prilikom pokušaja hapšenja u predgrađu Berlina.

U napadu na Paradi ponosa povređeno je 29 osoba.

Ministar unutrašnjih poslova Nemačke Aleksandar Dobrint izjavio je da je napad na Paradu ponosa u Berlinu bio islamistički teroristički napad, kao i da je osumnjičeni za napad bio poznat policiji i bezbednosnim službama od ranije, zbog više krivičnih dela, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO