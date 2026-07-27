Poslednjih pet godina bile su jedna od najodlučujućih i najodgovornijih etapa u istoriji Rusije, u kojoj su se, u uslovima oštre borbe i konkurencije, počeli formirati obrisi novog svetskog poretka, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Govoreći na sastanku sa poslanicima Državne dume osmog saziva, Putin je ocenio da je period tokom mandata aktuelnog saziva parlamenta bio složen i izuzetno odgovoran za zemlju.

„Proteklih pet godina, a to je period vašeg poslaničkog mandata, bile su složene i izuzetno odgovorne za našu zemlju. Ovo je, bez ikakvog preuveličavanja, jedna od odlučujućih etapa u istoriji Otadžbine, kada su na kocki sudbina i budućnost našeg naroda“, rekao je ruski predsednik.

Putin je istakao da se upravo u uslovima oštre geopolitičke konkurencije formiraju obrisi novog svetskog poretka.

„Danas, u uslovima oštre borbe i konkurencije, formiraju se obrisi novog svetskog poretka“, poručio je Putin, dodajući da je reč o procesu koji će imati dugoročne posledice po međunarodne odnose.

„Rusija se suočava sa otvorenim protivljenjem“

Prema njegovim rečima, suverena pozicija Rusije izaziva otvoreno protivljenje spoljnih sila koje drugim državama uskraćuju pravo na slobodan razvoj i nastoje da ih vide kao pokorne vazale, a ne kao ravnopravne partnere.

Ruski lider je ocenio da geopolitički protivnici primenjuju dvostruke standarde i namerno zanemaruju prvi član Povelje Ujedinjenih nacija, koji se odnosi na pravo naroda na samoopredeljenje.

Prema njegovoj oceni, na međunarodne norme i principe pojedine sile pozivaju se selektivno – pre svega onda kada im to odgovara i kada ih mogu iskoristiti za ostvarivanje sopstvenih interesa.

Zahvalnost poslanicima na zajedničkom radu

Putin je zahvalio poslanicima Državne dume na efikasnom zajedničkom radu i istakao da su među ključnim pravcima njihovog delovanja bili jačanje državnog suvereniteta i zaštita nacionalnih interesa Rusije.

On je ocenio da su poslanici u složenom periodu uspeli da obezbede usvajanje neophodnih zakonskih rešenja i da odgovore na izazove sa kojima se zemlja suočavala.

Putin je 27. aprila izjavio da su revolucija i građanski rat radikalno promenili sudbinu Rusije i miliona njenih građana. On je tada naveo da savremenici na različite načine ocenjuju ulogu pojedinih poslanika i političara tog vremena u neizbežnosti dramatičnog istorijskog preokreta, ali da potomci u celini mogu biti zahvalni na njihovom iskustvu, prenosi Politika.