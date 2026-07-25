Ministarstvo unutrašnjih poslova Hamasa saopštilo je da je u izraelskom vazdušnom napadu poginuo brigadni general Abdel Naser al-Makadma, načelnik policijskih snaga na severu Pojasa Gaze.
Prema navodima Hamasa, al-Makadma je stradao u napadu na oblast Šeik Radvan, severno od grada Gaze.
Kako prenosi Times of Israel, al-Makadma je među pripadnicima Hamasa bio poznat i kao "guverner severne Gaze".
Još žrtava u novim napadima
U odvojenom izraelskom napadu na izbeglički kamp Nuseirat u centralnom delu Pojasa Gaze poginuo je palestinski medicinski radnik, saopštile su lokalne medicinske službe.
Istovremeno je potvrđena i smrt policajca koji je prošle sedmice teško ranjen u jednom od izraelskih vazdušnih udara.
IDF se nije oglasio
Izraelske odbrambene snage (IDF) za sada nisu komentarisale navode Hamasa o pogibiji brigadnog generala niti informacije o drugim napadima.
Sukobi u Pojasu Gaze nastavljaju se gotovo svakodnevno, dok obe strane iznose različite tvrdnje o posledicama vojnih operacija.
Izvor: Times of Israel
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