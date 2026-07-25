Ministarstvo unutrašnjih poslova Hamasa saopštilo je da je u izraelskom vazdušnom napadu poginuo brigadni general Abdel Naser al-Makadma, načelnik policijskih snaga na severu Pojasa Gaze.

Prema navodima Hamasa, al-Makadma je stradao u napadu na oblast Šeik Radvan, severno od grada Gaze.

Kako prenosi Times of Israel, al-Makadma je među pripadnicima Hamasa bio poznat i kao "guverner severne Gaze".

Još žrtava u novim napadima

U odvojenom izraelskom napadu na izbeglički kamp Nuseirat u centralnom delu Pojasa Gaze poginuo je palestinski medicinski radnik, saopštile su lokalne medicinske službe.

Istovremeno je potvrđena i smrt policajca koji je prošle sedmice teško ranjen u jednom od izraelskih vazdušnih udara.

IDF se nije oglasio

Izraelske odbrambene snage (IDF) za sada nisu komentarisale navode Hamasa o pogibiji brigadnog generala niti informacije o drugim napadima.

Sukobi u Pojasu Gaze nastavljaju se gotovo svakodnevno, dok obe strane iznose različite tvrdnje o posledicama vojnih operacija.

Izvor: Times of Israel