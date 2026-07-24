Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) objavio je novo operativno saopštenje u kojem upozorava civile u zemljama Bliskog istoka da se udalje najmanje 500 metara od lokacija na kojima se, kako navodi, nalaze američki vojnici.

Prema tvrdnjama IRGC-a, takve lokacije mogle bi da postanu legitimne mete ukoliko se nastave, kako navode, američki "zločini".

Tvrdnje o napadima na američke objekte

U saopštenju Revolucionarna garda tvrdi da su iranske snage pogodile veliko skladište municije i kasarnu u vazduhoplovnoj bazi Ali el Salem u Kuvajtu, kao i Amazonov centar podataka u Bahreinu.

IRGC je takođe izneo tvrdnje da Sjedinjene Američke Države prikrivaju stvaran broj poginulih i ranjenih pripadnika svojih snaga.

Ove tvrdnje za sada nisu nezavisno potvrđene.

Poziv građanima i nove optužbe

U saopštenju se navodi da su pojedini američki vojnici, prema tvrdnjama IRGC-a, napustili vojne baze i premestili se u objekte u gradovima, odakle navodno nastavljaju vojne aktivnosti.

Revolucionarna garda pozvala je građane zemalja u kojima se nalaze američke snage da se udalje od tih lokacija, ali i da prijave nova mesta na koja su, kako tvrde, američki vojnici premešteni.

IRGC je u istom saopštenju optužio Vašington za napade na civilnu infrastrukturu, uključujući mostove, ribarska pristaništa, železničke objekte i vozila, kao i za napade u kojima su, prema njihovim tvrdnjama, stradali hodočasnici koji su putovali ka Kerbali.

Na kraju saopštenja Revolucionarna garda je iznela i tvrdnje o toku sukoba sa Sjedinjenim Državama, navodeći da je prethodni sporazum o prekidu vatre prekinut i da su borbe ponovo eskalirale.

Izvor: Tasnim