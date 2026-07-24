„Baš kao što smo predvideli juče, vazali u EU su naljutili svog ‘taticu’ i sleduju im sankcije zbog kazni američkim digitalnim kompanijama. Sada će vazali morati da ukinu kazne, izvine se i zahvale ‘tatici’ na dodatnim sankcijama“, napisao je on na mreži Iks.
On je komentarisao post američkog predsednika Donalda Trampa na društvenoj mreži Istina u kojem je optužio EU za pljačku američkih IT kompanija i zapretio novim carinama.
Podsetimo, Brisel je kompaniji „Gugl“ izrekao novu kaznu od 890 miliona evra zbog kršenja pravila digitalnog tržišta.
Svet
Evropljani naljutili "taticu": "Sada će vazali morati da ukinu kazne"
Evropljani su razbesneli "taticu“, američkog predsednika Donalda Trampa, i sada će se suočiti sa novim carinama, rekao je šef Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev.
„Baš kao što smo predvideli juče, vazali u EU su naljutili svog ‘taticu’ i sleduju im sankcije zbog kazni američkim digitalnim kompanijama. Sada će vazali morati da ukinu kazne, izvine se i zahvale ‘tatici’ na dodatnim sankcijama“, napisao je on na mreži Iks.
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