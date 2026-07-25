OVAN

POSAO: Prilično ste samouvereni i imate utisak da su vaše ideje najbolje. Sa puno entuzijazma ih predstavljate kolegama, ali oni nisu oduševljeni kao što ste očekivali.

LJUBAV: Emocije su vam proradile. Pokušavate da osvojite osobu koja vam se dopada. Otvoreno joj govorite o svojim kvalitetima i zbog čega je dobro da vas izabere.

ZDRAVLJE: Osećate se snažno, ali vam zdravlje nije onako stabilno kao što zamišljate. Mogući su problemi sa disajnim organima, hormonima, alergijama, nesanicom.

BIK

POSAO: Uživate u obavezama. Sve ste dobro organizovali i posao se odvija po planu. Zadovoljni ste što nema niti kakvih teškoća i što se posao odvija u normalnoj atmosferi.

LJUBAV: Jako ste zainteresovani za tajnu vezu. Zvaničnu partnerku svesno lažete da imate jako puno poslovnih obaveza dok se u stvari viđate sa tajnom partnerkom.

ZDRAVLJE: Imunitet je snažan, a vi se osećate dobro. Imate prilično odgovaran stav prem svom zdravlju i radite sve što je u vašoj moći da izbegnete zdravstvene probleme.

BLIZANCI

POSAO: Poznati ste po inteligenciji i snalažljivosti. Nadređena osoba traži savet od vas. Bez ikakvog kolebanja jasno ukazujete šta je najbolje da uradi u aktuelnoj situaciji.

LJUBAV: Odnos sa bračnim partnerom nije najiskreniji. Odlučujete da zadržite određene stvari samo za sebe da bi izbegli sukob. Niste svesni da time produbljujete jaz.

ZDRAVLJE: Urogenitalni trakt je ugrožen. Ukoliko planirate proširenje porodice bilo bi dobro da odete na kontrolu. U slučaju bilo kakvih simptoma obratite se lekaru za pomoć.

RAK

POSAO: Odnos sa kolegama nije najbolji. Postoji mogućnost ili da budete slučajno pogrešno interpretirani ili se možete naći u glavnoj ulozi kuloarskog trača što vam prilično smeta.

LJUBAV: Maksimalno uživate u vezi. Emocije su vam toliko proradile da imate prilično posesivan i ljubomoran stav prema partneru. Želite da se zna da on pripada vama.

ZDRAVLJE: Stomak vam je prilično osetljiv. Iz tog razloga treba da povedete računa o ishrani. Može se desiti da vam zasmeta ili hrana kojoj je prošao rok ili strana namirnica.

LAV

POSAO: Na poslu vas očekuju teškoće koje izlaze iz okvira vaših obaveza. Obaveštavate nadređenu osobu o problemima i druga strana preuzima obaveze u svoje ruke.

LJUBAV: Odličan je dan za novo poznanstvo. Iako je druga strana prilično povučena i introvertna imate utisak da se ispod toga krije nežna, emotivna i senzualna osoba.

ZDRAVLJE: Neophodno je da povedete računa o pritisku. Nestabilan je. Može iznenada da skoči, a onda da padne. Ne prijaju vam ove oscilacije i osećate se loše zbog toga.

DEVICA

POSAO: Brinete zbog situacije na poslu. Prisutan je zastoj. Svesni ste da će to kasnije negativno da utiče na finansije. Nemate ideju šta da uradite da bi pokrenuli posao.

LJUBAV: U potpunosti ste zadovoljni vezom. Partner shvata kakve probleme imate i zbog čega ste zabrinuti. Trudi se da vas opusti i ulije dozu optimizma. U tome i ispeva.

ZDRAVLJE: Pritisak je nestabilan. Ukoliko ste na terapiji gledajte da je redovno koristite. Možete biti malaksali pa je jako bitno da se dobro odmorite i ne naprežete.

VAGA

POSAO: U kontaktu ste sa strancima. Stvar je u tome što oni generalno nisu otvoreni prema vama, tako da je najbolje za vas da uzmete sa rezervom njihovu priču.

LJUBAV: Niste u potpunosti zadovoljni vezom. Skloni ste promenama raspoloženja i hiroviti. U jednom takvom momentu prekidate vezu a da o tome niste prethodno dobro razmislili.

ZDRAVLJE: Pričuvajte se alkohola i uopšte sredstava zavisnosti. Možete se naći u nekoj opuštenoj atmosferi kada ćete biti skloni stvarima koje inače ne praktikujete.

ŠKORPIJA

POSAO: Fokusirani ste na poslovne obaveze. Imate utisak da odlično vladate materijom i da je vaš predlog vezan za tekući projekat od bitnog značaja. Kolege prihvataju vaš predlog.

LJUBAV: Fokusirani ste na tajnog partnera. Zadovoljni ste odnosom koji smatrate emotivno intenzivnim, zadovoljavajućim i stabilnim. Maksimalno se prepuštate emocijama i strasti.

ZDRAVLJE: Dobro je što se setili da se aktivirate u fizičkom smislu. Odlazite na rekreaciju. Osećate se prilično umorno posle nje, ali ste zadovoljni jer ste uradili nešto dobro za sebe.

STRELAC

POSAO: Situacija na poslu je stabilna. Poslovne obaveze obavljate bez ikakvog zastoja u opuštenoj, ali radnoj atmosferi. Stiže novac koji pozitivno utiče na vaše raspoloženje.

LJUBAV: Zbog obaveza niste preterano skoncentrisani na bračnu partnerka. Iz tog razloga ne primećujete da nije raspoložena i da ima probleme koje ne želi da podeli sa vama.

ZDRAVLJE: Imunitet je odličan. Zdravlje je stabilno. Imate prilično odgovoran stav prema svom zdravlju tako da radite sve što je u vašem domenu da ga sačuvate.

JARAC

POSAO: Zadovoljni ste situacijom na poslu. Imate puno obaveza i gledate da ih odradite u što kraćem vremenskom roku. Očekuje vas tajni poslovni sastanak od koga očekujete mnogo.

LJUBAV: Voleli bi da je partner malo topliji prema vama. Svesni ste da su njegove emocije postojane i stabilne, ali ponekad poželite više nežnosti u njegovim rečima i ponašanju.

ZDRAVLJE: Imaćete probleme sa spavanjem. Može se desiti da ne možete da zaspite zbog razmišljanja o poslu ili ćete spavate više nego obično da biste nadoknadili energiju.

VODOLIJA

POSAO: Jako ste zabrinuti zbog situacije na poslu. Obim obaveza se drastično smanjio, a vi se plašite da će ova faza duže da potraje. Ne uspevate da nađete rešenje za probleme.

LJUBAV: Niste zadovoljni odnosom sa partnerom. Deluje vam totalno neozbiljno i nezainteresovano za brak. Ništa mu ne govorite jer ste sigurni da ne bi bilo efekta.

ZDRAVLJE: Neraspoloženi ste. Gubite apetit na nervnoj bazi. Bilo bi dobro da se posvetite sebi, da se dobro odmorite i opustite. To su stvari koje vam vraćaju dobro raspoloženje.

RIBE

POSAO: Uživate u poslovnim obavezama, osećanju da ste bitni, zauzeti, da stvari zavise odas. Pravite poslovne planove koji su prilično neupotrebljivi, ali toga niste trenutno svesni.

LJUBAV: Kada završite poslovne obaveze shvatate da ste prilično usamljeni. Niti vas neko čeka kod kuće niti imate osobu sa kojom možete da porazgovarate o dnevnim dešavanjima.

ZDRAVLJE: Osećate se snažno, ali vam imunitet nije jak. Bilo bi dobro da se pozabavite preventivom. Pokušajte da izbegnete konzumiranje alkohola ili ga bar svedete na minimum.