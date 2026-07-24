Dvojica pripadnika britanske vojske uhapšena su nakon incidenta u kasarni Perham Daun u Engleskoj, gde su, prema pisanju lista The Sun, u alkoholisanom stanju neovlašćeno uzela oklopni transporter i izazvala veliku materijalnu štetu.

Incident se dogodio u bazi u kojoj je stacioniran 26. inženjerijski puk.

Oklopnim transporterom gazili parkirane automobile

Prema navodima britanskog tabloida, vojnici su prethodno bili van baze na piću, a po povratku, oko jedan sat posle ponoći, uzeli su gusenično oklopno vozilo tipa Bulldog.

List navodi da je vozač maksimalno ubrzao transporter, koji može da dostigne brzinu od oko 51 kilometar na sat, nakon čega je izgubio kontrolu.

Tokom divljanja oštećeno je više privatnih automobila u vlasništvu drugih vojnika, dok su dva vozila potpuno uništena pod gusenicama transportera teškog oko 15 tona.

Posle haosa mirno parkirali vozilo

Kako prenosi The Sun, nakon vožnje koju list opisuje kao scenu iz akcionog filma, vozač je jednostavno parkirao oklopno vozilo na parking i zajedno sa drugim vojnikom vratio se u kasarnu.

U incidentu, prema dostupnim informacijama, niko nije povređen, a ni sam transporter nije pretrpeo oštećenja.

Britanski vojnici su nakon toga uhapšeni, a okolnosti incidenta biće predmet dalje istrage.

Izvor: The Sun