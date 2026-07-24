Najmanje 15 pripadnika snaga bezbednosti poginulo je u samoubilačkom napadu na kontrolni punkt u severozapadnom Pakistanu, saopštila je pakistanska vojska.

Napad se dogodio tokom noći u okrugu Tank, u provinciji Hiber-Pahtunva.

Vozilom punim eksploziva udario u kontrolni punkt

Prema saopštenju vojske, grupa naoružanih militanata najpre je pokušala da upadne u kontrolni punkt, nakon čega je bombaš samoubica vozilom punim eksploziva udario u obodni zid objekta.

Snažna eksplozija izazvala je velika razaranja.

– Petnaest hrabrih sinova ove zemlje, uključujući 12 vojnika, dva policajca i jednog državnog službenika, podnelo je vrhunsku žrtvu – navodi se u saopštenju pakistanske vojske.

Za napad okrivljeni pakistanski talibani

Pakistanska vojska za napad je okrivila pokret Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), poznat i kao pakistanski talibani, iako ta grupa za sada nije preuzela odgovornost.

TTP deluje odvojeno od talibanskih vlasti u Avganistanu, ali se smatra njihovim saveznikom.

Pakistan već duže vreme optužuje vlasti u Kabulu da pružaju utočište pripadnicima TTP-a, što avganistanske vlasti odbacuju.

Tenzije između Pakistana i Avganistana sve veće

Spor između dve zemlje dodatno je pojačan poslednjih meseci, nakon što je Pakistan izveo više vazdušnih udara za koje tvrdi da su bili usmereni na položaje militanata u Avganistanu.

Sa druge strane, avganistanske vlasti i Ujedinjene nacije saopštile su da su u tim napadima stradale desetine civila.

Pakistan se poslednjih godina suočava sa sve učestalijim napadima na pripadnike vojske i policije, a vlasti za većinu incidenata optužuju TTP i njemu bliske ekstremističke grupe.

Izvor: Euronews / Kurir