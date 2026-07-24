Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom neće biti zaključen dok ta zemlja ne pristupi Avramovim sporazumima o normalizaciji odnosa sa Izraelom.

Tramp je iz Ovalnog kabineta poručio da niko iz njegove administracije nije preduhitrio odluku o sporazumu sa Saudijskom Arabijom.

"Ne, niko nije istupio pre vremena. Samo kažem da, da bi se to dogodilo, Saudijska Arabija mora da bude članica Avramovih sporazuma, koji su bili veoma uspešni", rekao je Tramp, prenosi CNN.

Govoreći o mogućnosti normalizacije odnosa Rijada i Izraela, Tramp je rekao da Saudijska Arabija ranije nije želela taj korak zbog Irana.

"Oni i drugi nisu želeli to da urade zbog problema koji su imali sa Iranom. Taj problem više ne postoji, tamo više nema velike sile", rekao je Tramp.

On je ocenio da je uslov pristupanja Avramovim sporazumima "veoma važan za budućnost Bliskog istoka" i dodao da će se Saudijska Arabija "u jednom trenutku pridružiti" tom sporazumu.

Njegova izjava usledila je nakon navoda CNN-a da je američki predsednik obustavio nuklearni sporazum sa Rijadom pošto ga je iznenadila objava Ministarstva energetike da je dogovor postignut, kao i zbog sve jačih kritika konzervativnih saveznika na račun prvobitnih uslova sporazuma.