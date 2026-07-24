Američki predsednik Donald Tramp je nagovestio da Venecuela još nije spremna za održavanje izbora.

„Što se tiče izbora u Venecueli, zemlja još nije u potpunosti spremna. Međutim, postignut je značajan napredak... Još nisu spremni za izbore, ali će biti u dogledno vreme, a mi ćemo biti u samom centru ovog procesa“, rekao je on.

Ranije je objavljeno da je sud u Njujorku zakazao početak suđenja kindapovanom predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru i njegovoj supruzi Siliji Flores za 1. jun 2027. godine.