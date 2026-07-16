Muškarac je bio u automobilu sa suprugom kada je osetio da mu je pozlilo, nakon čega je skrenuo vozilo uz ivicu puta, a onda je izgubio svest. Njegova supruga je u panici pozvala broj 112 i prijavila da mu je iznenada pozlilo. Ona tom prilikom nije povređena.

U tom trenutku pored mesta događaja prolazilo je vozilo hitne pomoći sa medicinskom ekipom, koja je primetila da prolaznici pokušavaju da mu pruže pomoć. Medicinski tim se odmah zaustavio i započeo reanimaciju. Pokušaji oživljavanja trajali su oko 50 minuta, ali su lekari, nažalost, na kraju mogli samo da konstatuju smrt.

Kako prenose mediji, supružnici su iz mesta u kojem žive krenuli ka Galacu, gde je njihova ćerka prethodno učestvovala u lakšoj saobraćajnoj nezgodi, odnosno sudaru vozila, ispred prijemnog odeljenja Urgentnog centra u Galacu.

Svedoci navode da je muškarcu pozlilo nakon što je saznao da je njegova ćerka bila učesnica te saobraćajne nezgode.

Njegovo telo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu, gde će biti obavljena obdukcija, nakon koje će biti utvrđen tačan uzrok smrti, piše Observator njuz.



