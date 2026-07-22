Bračni par iz Velike Britanije preminuo je od trovanja ugljen-monoksidom nakon što je koristio plinski grejač u svom kamperu tokom festivala jabukovače, rečeno je na istrazi o njihovoj smrti.

Kristofer Kol (45) i Kejli Kol (38) iz Blandford Foruma u Dorsetu pronađeni su mrtvi 12. oktobra prošle godine, dok su kao izlagači učestvovali na festivalu zanatskog sajdera u oblasti Nju Forest.Na odvojenim ročištima održanim u Sudu mrtvozornika u Vinčesteru rečeno je da su vlasnik malog biznisa i pripravnica u računovodstvu doputovali na festival kako bi prodavali rukotvorine i da su tokom manifestacije spavali u svom kamperu, parkiranom na prostoru namenjenom izlagačima.

Njihova tela pronašao je kolega izlagač Aleksander Haksli, koji je sa njima prethodne večeri sedeo uz piće i muziku. Kada se narednog jutra oko 11.30 nisu pojavili na svom štandu, odlučio je da proveri šta se događa.

Otvorio vrata i osetio jak miris gasa

Kako je navedeno na istrazi, Haksli je po otvaranju vrata kampera osetio snažan miris gasa. Unutra je zatekao plinski grejač sa priključenom bocom, dok je bračni par nepomično ležao u zadnjem delu vozila.

Naknadnim pregledom utvrđeno je da je u boci ostalo oko 10 odsto gasa, kao i da grejač nije bio pravilno pričvršćen za bocu, zbog čega je došlo do curenja gasa.

Mrtvozornica za oblast Hempšir Rozamund Rouds-Kemp rekla je da nikada neće biti poznato kako je došlo do odvajanja spoja između grejača i boce.

Stručnjak kompanije Flogas Hauard Džonas, koja je obavila tehnički pregled, objasnio je da se parabolični plinski grejači smeju koristiti isključivo na otvorenom ili u dobro provetrenim prostorima.

Prema navodima mrtvozornice, supružnici su tokom noći između 11. i 12. oktobra pretrpeli trovanje ugljen-monoksidom jer su u zatvorenom kamperu koristili grejač koji nije predviđen za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Mrtvozornica najavila proveru upozorenja na uređaju

Porodicama stradalih saopšteno je da njihova smrt ne može biti okarakterisana kao nesrećan slučaj u pravnom smislu, jer je odluka da uključe grejač bila svesna, iako su posledice bile potpuno nenamerne. Zbog toga je uzrok smrti pravno okarakterisan kao „smrt usled kobnog nesporazuma ili pogrešne procene“ (misadventure).

Mrtvozornica je izrazila zabrinutost zbog toga što nije jasno da li se na samom uređaju nalazi upozorenje da se ne sme koristiti u zatvorenim prostorima.

„Obratiću se proizvođaču grejača kako bih utvrdila da li na uređaju postoji odgovarajuće upozorenje. Verujem da bi to moglo da spreči buduće tragedije. Mogu samo da kažem da mi je neizmerno žao, jer je ovo strašna tragedija u kojoj su dva mlada čoveka izgubila život“, rekla je ona.

Dodala je da miris butana koji je osetio svedok nije bio presudan za tragediju, jer je uzrok smrti bilo trovanje ugljen-monoksidom, gasom koji nema miris.

Članovi porodice opisali su Kejli Kol kao izuzetno ljubaznu osobu, dok su za Kristofera rekli da je bio brižan suprug i otac koji je obožavao svoju decu i sanjao da jednog dana živi samoodrživo, van gradske sredine.

Na istrazi je takođe rečeno da je ovo bio jedini put da je bračni par prenoćio u kamperu, dok su pokušavali da pokrenu svoj posao.

DailyStar