U saopštenju Regionalne uprave za severnu Kinu pri Upravi za civilno vazduhoplovstvo Kine (CAAC) navodi se da kompanija Dongši Šuangjue General Aviation, kao i kompanija Dongši Kunpeng General Aviation, moraju odmah da obustave letove, prizemlje sve vazduhoplove i otklone utvrđene bezbednosne nedostatke, preneo je Rojters.

Rojters navodi da je za zada nejasno da li je i kompanija Dongši Kunpeng imala bilo kakve veze sa nesrećom.

Regulator je saopštio da nije mogao da potvrdi da kvalifikacije letačkog osoblja i sposobnost letelica ispunjavaju uslove za bezbedno obavljanje delatnosti za koje su kompanije podnele zahteve za dozvole.

Iako se u odluci ne pominje direktno nesreća koja se dogodila prošlog meseca, ona je usledila nakon pada lakog sportskog aviona u centralnoj poslovnoj zoni Pekinga, napominje Rojters.

U nesreći, koja se dogodila tokom popodnevnog saobraćajnog špica, poginuo je pilot lakog sportskog aviona sa dva sedišta, dok je 13 osoba koje su se nalazile na zemlji povređeno, saopštile su ranije lokalne vlasti.

Kineske vlasti su početkom jula saopštile da je pilot patio od nesanice i anksioznosti, kao i da je u svom dnevniku više puta pisao o nameri da sebi oduzme život.

Istraga još nije dala odgovor na pitanje kako je avion uspeo da uđe u strogo kontrolisani vazdušni prostor iznad kineske prestonice.

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