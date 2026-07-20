Takozvani vidovnjak iz Velike Britanije, Krejg Hamilton-Parker, poznat među Britancima i kao „prorok propasti“, podelio je svoje navodno "predviđanje" o geopolitičkim situacijama, pre svega ratovima i odnosima velikih sila.

Govoreći o ovoj temi u podkastu koje je objavljen 14. aprila 2026. godine, koji je objavio na svom Jutjub kanalu "Craig Hamilton-Parke", kaže: „ O ovome govorim već dugo u svojim predviđanjima. Zanimljivo je da se ista tema pojavljuje i u porukama indijskih proročišta“.

"Prilično zastrašujuće stvari"

Naime, Krejg Hamilton-Parker, u svojim takozvanim "predviđanima" često se navodno oslanja na "drevne indijske Nadi rukopise".

- Ukratko da objasnim . U Indiji postoje proročišta stara hiljadama godina. Reč je o pojedinačnim Nadi rukopisima koji su namenjeni određenim ljudima... Ta proročišta govore o životu pojedinca, ali povremeno sadrže i poruke o događajima koji se odvijaju u svetu – tvrdi Parker pa dodaje:

- Počele su da se pojavljuju prilično zastrašujuće stvari, jer se kaže da je rat koji se trenutno vodi na Bliskom istoku početak nečega mnogo većeg i da će proći pune dve godine pre nego što izađemo iz ove faze svega što se već dešava.

O ratu na Bliskom istoku

Govoreći o sukobu na Blikosm istoku i pozivajući se na navodnu potvrdu "proročišta u Indiji", Krejg Hamilton-Parke kaže da ćemo navodno imati "jedan težak period u avgustu, kada će sve ponovo, buknuti u plamenu".

Dodaje da se prema navodnom predviđanju „Rusija i Kina 2028. godine u vreme izbora u SAD okreću protiv Sjedinjenih Američkih Država“.

O Tajvanu

- To će biti veoma, veoma težak period. Možda će tada početi velika kriza oko Tajvana i počećemo da gledamo kako stvari postaju još gore. I to nam govori da upozorimo svet. A meni nije prijatno da budem „prorok propasti“ – rekao je on.

O Rusiji i Kini

Govoreći o Rusiji i Kini izneo je šokantne tvrdnje o navodnim budućim događajima, istićući da sada "sve ovo zvuči nemoguće".

- Takođe sam lično rekao da će u vreme krize oko Tajvana, koja tek dolazi, izbiti i unutrašnja revolucija u Kini, u kojoj će se ljudi okrenuti protiv svog vođe. Na kraju će se Kina raspasti na više država, umesto da ostane jedna država. Čak će se i sama Rusija promeniti, ali mnogo, mnogo kasnije. Vremenom će Rusija čak dobiti i ženu na čelu države. Sve ovo zvuči nemoguće. Pogledajte samo ono što je nekada delovalo nemoguće – Grenland. Ko bi ikada pomislio da bi tako nešto uopšte moglo da bude tema? Ili stvari koje su se dogodile u Venecueli. Ko je mogao da pomisli da će neko uraditi takve stvari? – zaključio je takozvani prorok propasti.

Međutim, treba napomenuti da tvrdnje o "proročanstvima, budućim događajima i geopolitičkim predviđanjima" predstavljaju njegova mišljenja i verovanja, a ne potvrđene činjenice. Takozvana "predviđanja" raznoraznih samoproglašenih vidovnjaka kao što je Krejg Hamilton-Parker nemaju nikakvu naučnu, potvrđenu vrednost i zato ih uvek treba kritički posmatrati