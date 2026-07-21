Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da se američki vojni napori da vode brodove kroz Ormuski moreuz nastavljaju "tajno" nakon što su objavljeni u maju, kao i da su pomogli u isplovljavanju tankera sa do 500 miliona barela nafte kroz strateški plovni put.

Hegset je pred Odborom za budžet Senata rekao da američka vojska "kontroliše saobraćaj" u moreuzu, uprkos iranskim napadima, "već duže vreme".

"Gurnuli smo skoro, verujem, između 400 i 500 miliona barela nafte pod nos Irana tokom 'Projekta Sloboda'", rekao je Hegset govoreći o inicijativi koju je nadgledala Centralna komanda vojske SAD za sprovođenje komercijalnih brodova kroz moreuz.

Hegset je naznačio da je Iran zadržao mogućnost da puca na komercijalne brodove u moreuzu.

"Iran ne naplaćuje putarine, a trenutno pucaju na brodove“, rekao je Hegset.

Američki ministar odbrane kaže da je rat do sada koštao Vašington 37,5 milijardi dolara (32,9 milijardi evra), navodeći da ta cifra uključuje očekivane troškove do 30. septembra ove godine.

Predsednica odbora je ranije na saslušanju rekla da američko Ministarstvo odbrane traži dodatnih 70 milijardi dolara u novom predlogu budžeta.

Hegset je istakao i da Kina i Rusija "na različitim nivoima" omogućavaju neke od aktivnosti Irana tokom rata između SAD i Irana.

Ukazao je i da "postoji mnogo načina" na koje SAD na to odgovaraju, a da "dubina i obim toga treba da ostanu poverljivi".

"Ali postoje načini na koje obe te zemlje... na različitim nivoima omogućavaju neke od stvari koje Iran radi", rekao je Hegset kao odgovor na pitanje republikanskog senatora iz Severne Dakote Džona Hovena.