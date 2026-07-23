Žena je teško povređena nakon što je tokom vožnje ispala iz rolerkostera u zabavnom parku u Gvajakilu, u Ekvadoru.

Na uznemirujućem snimku vidi se trenutak kada turistkinja izleće iz sedišta i pada na betonsku podlogu sa visine od približno četiri metra.

Posetioci u šoku

Incident se dogodio u večernjim satima 20. jula, dok je atrakcija bila u pokretu.

Svedoci navode da su posetioci počeli da vrište čim su primetili da je žena ispala iz sedišta, nakon čega su brojni ljudi odmah pritrčali da joj pomognu.

Prema dostupnim informacijama, žena je nakon pada ostala bez svesti i sa teškim povredama prevezena je u bolnicu.

Istražuje se uzrok nesreće

Lokalni mediji prenose da sedište u kojem se nalazila navodno nije imalo sigurnosni pojas, ali zvanične potvrde te informacije za sada nema.

Nadležni su zatvorili zabavni park na 24 časa kako bi utvrdili da li su nesreću izazvali tehnički kvar ili eventualni propusti u bezbednosnim procedurama.

Prema preliminarnim informacijama zaposlenih u parku, postoji mogućnost da se žena tokom vožnje onesvestila, nakon čega je izgubila ravnotežu i ispala iz sedišta.

Istraga o svim okolnostima nesreće je u toku, a novih zvaničnih informacija o njenom zdravstvenom stanju za sada nema.

Upozorenje: Snimak incidenta može biti uznemirujući.

Izvor: Kurir / The Sun