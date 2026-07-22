Optička iluzija na jezeru Pingtian, koje se nalazi u gradu Čidžou u kineskoj provinciji Anhui, postala je poznata pod nazivom „Ogledalo neba“

Zahvaljujući neobičnom spoju prirodnih uslova, običan put uz jezero izgleda kao da lebdi na vodi ili čak među oblacima.

Reč je o potpuno prirodnom fenomenu koji nastaje kada se poklopi nekoliko faktora: Izuzetno mirna površina jezera ponaša se kao savršeno ogledalo i reflektuje nebo.Nizak i uzak put prolazi tik uz vodu ili kroz deo jezera.Posmatranje iz određenog ugla čini da se put, njegov odraz i horizont spoje u jednu celinu. Odsustvo talasa i blaga izmaglica brišu granicu između vode i neba.

Kada se svi ovi uslovi ispune, ljudski mozak teško razlikuje stvarni put od njegovog odraza. Zbog toga izgleda kao da automobili, biciklisti i pešaci voze ili hodaju direktno po površini jezera.

Reč je o iluziji perspektive. Put je potpuno čvrst i nalazi se tik iznad nivoa vode. Iluzija nastaje zbog načina na koji naše oči i mozak tumače odraz vode i liniju horizonta. Sličan efekat može se videti i na drugim izuzetno mirnim jezerima koja izgledaju kao da se stapaju sa nebom.

„Ogledalo neba“ izgleda najimpresivnije kada: na jezeru nema vetra, kada je voda potpuno mirna i kada je nebo vedro ili prošarano oblacima.

Posle kiše, kada je nivo vode nešto viši, a površina potpuno glatka, iluzija postaje još upečatljivija.

Snimci sa društvenih mreža privukli su milione pregleda. Posebno su atraktivni kadrovi snimljeni dronom, jer upravo iz vazduha dolazi do savršenog spajanja puta, vode i neba u jednu optičku celinu.

Pored neobične optičke iluzije, jezero Pingtian je poznato i po svom kulturnom značaju. Povezuje se sa slavnim kineskim pesnikom Li Baijem iz doba dinastije Tang, čija su dela inspirisala današnji naziv ovog slikovitog jezera. Danas je Pingtian jedno od najpoznatijih turističkih odredišta u provinciji Anhui i mesto koje privlači ljubitelje prirode, fotografije i neobičnih pejzaža.